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Названы самые популярные функции сайта МЦД и приложения "Метро Москвы"
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РИА Новости

Названы самые популярные функции сайта МЦД и приложения "Метро Москвы"

12:50 03.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра . Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы назвала пять самых популярных, по мнению пассажиров МЦД, функций сайта МЦД и приложения "Метро Москвы".
"Самыми популярными функциями страницы МЦД на сайте "Московского метро" и приложения "Метро Москвы", по мнению пассажиров МЦД, стали тарифный калькулятор, совмещенная схема метро и МЦД, видеоинструкции с переходами со станций метро на МЦД, форма обратной связи и запись на бесплатные экскурсии в павильон МЦД", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе департамента транспорта рассказали, что к запуску МЦД было обновлено приложение "Метро Москвы", а также создан раздел МЦД на сайте "Московского метро". Отмечается, что в приложении "Метро Москвы" пользователи чаще всего строили маршруты на совмещенной схеме метро и МЦД, смотрели видео с переходами со станций метро на МЦД.
А в разделе МЦД на сайте пользовались тарифным калькулятором, записывались на экскурсии в павильон МЦД и оставляли свои вопросы и пожелания через форму обратной связи.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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