Названы самые популярные функции сайта МЦД и приложения "Метро Москвы"

В пресс-службе департамента транспорта рассказали, что к запуску МЦД было обновлено приложение "Метро Москвы", а также создан раздел МЦД на сайте "Московского метро". Отмечается, что в приложении "Метро Москвы" пользователи чаще всего строили маршруты на совмещенной схеме метро и МЦД, смотрели видео с переходами со станций метро на МЦД.