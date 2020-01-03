Спутник "Глонасс-М" ввели в строй на два дня раньше плана

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный на орбиту 11 декабря, ввели в строй, сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения ЦНИИмаш.
Как отмечается в сообщении, с 11:00 космический аппарат c номером 759 используется по целевому назначению.
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Ранее сообщалось, что ввод спутника в строй запланирован на 5 января.
Новый аппарат заменил на орбите спутник "Глонасс-М" № 742, гарантийный срок которого истек в августе.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС насчитывает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"). По назначению работают 23 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами нужны 24 работающих спутника.