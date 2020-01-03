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https://ria.ru/20200103/1563090089.html
Спутник "Глонасс-М" ввели в строй на два дня раньше плана
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РИА Новости

Спутник "Глонасс-М" ввели в строй на два дня раньше плана

12:46 03.01.2020 (обновлено: 14:48 03.01.2020)
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© Фото : Минобороны Российской ФедерацииЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны Российской Федерации
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный на орбиту 11 декабря, ввели в строй, сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения ЦНИИмаш.
Как отмечается в сообщении, с 11:00 космический аппарат c номером 759 используется по целевому назначению.
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Ранее сообщалось, что ввод спутника в строй запланирован на 5 января.
Новый аппарат заменил на орбите спутник "Глонасс-М" № 742, гарантийный срок которого истек в августе.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС насчитывает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"). По назначению работают 23 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами нужны 24 работающих спутника.
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ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаЦНИИМАШ
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