Спутник "Глонасс-М" ввели в строй на два дня раньше плана

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный на орбиту 11 декабря, ввели в строй, сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения ЦНИИмаш.

Как отмечается в сообщении, с 11:00 космический аппарат c номером 759 используется по целевому назначению.

Ранее сообщалось, что ввод спутника в строй запланирован на 5 января.

Новый аппарат заменил на орбите спутник "Глонасс-М" № 742, гарантийный срок которого истек в августе.