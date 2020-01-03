Космический центр Минобороны получил 20 новых приборов в 2019 году

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Двадцать новых измерительных приборов получил Главный испытательный космический центр Минобороны в 2019 году, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2019 году в воинские части Главного испытательного космического центра уже поступили около 20 современных и перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 2019 год Центр принял на управление девять космических аппаратов.
В департаменте напомнили, что всего в российской орбитальной группировке более 150 спутников различного назначения, причем около 70% из них находятся под управлением Космических войск.
3 октября 2019, 12:58Создание Национального космического центра началось