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Космический центр Минобороны получил 20 новых приборов в 2019 году
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РИА Новости

Космический центр Минобороны получил 20 новых приборов в 2019 году

12:46 03.01.2020
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© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Двадцать новых измерительных приборов получил Главный испытательный космический центр Минобороны в 2019 году, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2019 году в воинские части Главного испытательного космического центра уже поступили около 20 современных и перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 2019 год Центр принял на управление девять космических аппаратов.
В департаменте напомнили, что всего в российской орбитальной группировке более 150 спутников различного назначения, причем около 70% из них находятся под управлением Космических войск.
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Космос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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