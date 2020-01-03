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Богданов поговорил с главой временного правительства на востоке Ливии
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РИА Новости

Богданов поговорил с главой временного правительства на востоке Ливии

12:40 03.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил ситуацию в Ливии с главой временного правительства, базирующегося на востоке страны, Абдаллой Тини, заявили в российском дипведомстве.
Сообщается, что беседа состоялась 2 января, в этот же день турецкий парламент большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию.
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"По инициативе ливийской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с главой Ливийского временного правительства, базирующегося на востоке страны, Абдаллой Тини, в ходе которого состоялся обмен мнениями по последнему развитию событий в Ливии и вокруг нее", - говорится в сообщении МИД РФ.
"С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку решения всех вопросов национальной повестки дня в Ливии через налаживание инклюзивного межливийского диалога с конечной целью создания в стране единых эффективных структур государственного управления, обеспечивающих территориальную целостность и суверенитет Ливии", - отметили в российском дипведомстве.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
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Абдалла ТиниМихаил БогдановЛивияРоссияВ мире
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