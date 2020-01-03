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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
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РИА Новости

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

12:39 03.01.2020 (обновлено: 13:25 03.01.2020)
692029
© РИА Новости / Кирилл КаллиникоЖенщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Кирилл Каллинико
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Проверки, в частности, проводились в Дагестане, Крыму и Севастополе. Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Среди наиболее распространенных нарушений — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.
В ведомстве рекомендуют избегать заправки некачественным топливом, чтобы снизить риск поломки автомобиля и уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду.
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
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РосстандартОбщество
Популярные комментарии
да да, конечно) это тебе кто такой рассказал то?) Про суд и про миллионы долларов?) Обычные сказки из США. Держу пари, что ты и в США ни разу не был, а у тебя просто обычная пропаганда в голове. В США, ты ни копейки не отсудишь, так как для того, чтоб доказать, что топливо некачественное, тебе придется потратить огромнейшие деньги на экспертизу и адвокатов. А потом экспертизу будут оспаривать и процесс затягивать и таким образом будут ждать, пока у тебя деньги закончатся и ты сам от претензий откажешься. Но у вас всё легко и просто делается. В суд подал жалобу и сразу миллионы на счёт поступают, да?)))
3 января, 13:21
Константин Е
49501537
В США неуплата налогов наказывается вплоть до пожизненного заключения, а продажа некачественных товаров вредных для здоровья это смертный грех. Вспомни дизельный скандал с фольксваген и ауди которые запретили продавать в США.
3 января, 13:26
Сергей Кукин
51800029
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