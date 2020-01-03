Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. опубликовал Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.

Проверки, в частности, проводились в Дагестане, Крыму и Севастополе. Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.

Среди наиболее распространенных нарушений — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.