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Российские ученые придумали, как продлить срок хранения еды
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РИА Новости

Российские ученые придумали, как продлить срок хранения еды

12:38 03.01.2020 (обновлено: 18:31 03.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЕсть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
Есть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ученые из Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета разработали уникальную натуральную добавку, способную продлить срок хранения пищи.

"Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии. <…> Если сравнивать его с синтетическими аналогами, которые используют сегодня в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов без потери качества", — рассказал "Российской газете" заместитель директора института по науке Владимир Хмелев.

Для создания консерванта бийские ученые утилизировали облепиховый шрот, остающийся после выжимки сока, ускорили ферментами реакции в живых клетках и получили полифенолы — мощные антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет.
Кроме того, по словам участников проекта, эти вещества не дают развиваться вредным бактериям и микроорганизмам, создавая своеобразный антимикробный щит.
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Открытия - РИА НаукаАлтайский государственный технический университет
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Светлана Васильева
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