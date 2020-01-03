Российские ученые придумали, как продлить срок хранения еды

"Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии. <…> Если сравнивать его с синтетическими аналогами, которые используют сегодня в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов без потери качества", — рассказал "Российской газете" заместитель директора института по науке Владимир Хмелев.