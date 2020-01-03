Российские ученые придумали, как продлить срок хранения еды

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ученые из Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета разработали уникальную натуральную добавку, способную продлить срок хранения пищи.
"Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии. <…> Если сравнивать его с синтетическими аналогами, которые используют сегодня в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов без потери качества", — рассказал "Российской газете" заместитель директора института по науке Владимир Хмелев.
Для создания консерванта бийские ученые утилизировали облепиховый шрот, остающийся после выжимки сока, ускорили ферментами реакции в живых клетках и получили полифенолы — мощные антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет.
Кроме того, по словам участников проекта, эти вещества не дают развиваться вредным бактериям и микроорганизмам, создавая своеобразный антимикробный щит.
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