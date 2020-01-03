Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T12:35+0300
https://ria.ru/20200103/1563089800.html
В Тайване нашли черный ящик аварийно севшего военного вертолета
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/76/1563077612_0:227:2730:1763_1036x0_80_0_0_9ccd167ee617b002311dc0fd7f7dda48.jpg
РИА Новости

В Тайване нашли черный ящик аварийно севшего военного вертолета

12:35 03.01.2020
144
© REUTERS / Yilan County Fire BureauСпасатели на месте аварийной посадки вертолета BlackHawk в Тайване
Спасатели на месте аварийной посадки вертолета BlackHawk в Тайване
© REUTERS / Yilan County Fire Bureau
Спасатели на месте аварийной посадки вертолета BlackHawk в Тайване
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Тайваньские военные нашли черный ящик военного вертолета, совершившего аварийную посадку в четверг, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
"Утром в 10.40 (05.40 мск) нашли черный ящик, его отправили совету по безопасности для выяснения причин. Глава совета по безопасности Вэнь Линь заявил, что если черный ящик не поврежден, обстоятельства можно будет прояснить самое быстрое за один день, но если есть повреждения, понадобятся три дня", - говорится в сообщении агентства.
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Вчера, 10:23
В Волгограде экстренно сел самолет из-за самочувствия пассажира
Тайваньский военный вертолет Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные армейские чиновники, в том числе начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин, около 9.00 (4.00 мск) совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань. Восемь человек, в том числе Имин, погибли, еще пять человек найдены живыми.
001100
Обсудить 0
ТайваньВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Пекине, КНР
Число заболевших пневмонией в китайском Ухане достигло 44 человек
Вид Анкары
Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
Британия усилила меры безопасности на базах на Ближнем Востоке
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху прервал визит в Грецию после убийства Сулеймани
Ноутбук
МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Палестинские движения сопротивления осудили убийство Сулеймани
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов поговорил с главой временного правительства на востоке Ливии
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Тело генерала КСИР Сулеймани перевозят из Ирака в Иран
Сотрудник полиции в суде
В Белоруссии завели дело после нападения на милиционеров в Новый год
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Поляки назвали Качиньского худшим и лучшим политиком 2019 года
Посадка вертолета Ка-27 на палубу движущегося фрегата попала на видео
Опубликовано видео "самолетных" учений Ка-27 в Черном море
Протестующие у посольства США в Багдаде
Лидер шиитов Ирака призвал к сдержанности после убийства Сулеймани
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон выразил поддержку пострадавшим при нападении в пригороде Парижа
Дмитрий Саблин
В Госдуме прокомментировали убийство Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В Иране назначили нового главу спецподразделения "Кудс"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
01:35Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
Лента новостейМолния