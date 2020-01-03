В Тайване нашли черный ящик аварийно севшего военного вертолета

"Утром в 10.40 (05.40 мск) нашли черный ящик, его отправили совету по безопасности для выяснения причин. Глава совета по безопасности Вэнь Линь заявил, что если черный ящик не поврежден, обстоятельства можно будет прояснить самое быстрое за один день, но если есть повреждения, понадобятся три дня", - говорится в сообщении агентства.