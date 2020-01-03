В Тайване нашли черный ящик аварийно севшего военного вертолета

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Тайваньские военные нашли черный ящик военного вертолета, совершившего аварийную посадку в четверг, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
"Утром в 10.40 (05.40 мск) нашли черный ящик, его отправили совету по безопасности для выяснения причин. Глава совета по безопасности Вэнь Линь заявил, что если черный ящик не поврежден, обстоятельства можно будет прояснить самое быстрое за один день, но если есть повреждения, понадобятся три дня", - говорится в сообщении агентства.
Тайваньский военный вертолет Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные армейские чиновники, в том числе начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин, около 9.00 (4.00 мск) совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань. Восемь человек, в том числе Имин, погибли, еще пять человек найдены живыми.