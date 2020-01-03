Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed

В четверг три страны подписали в Афинах межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставки газа из месторождений Восточного Средиземноморья в континентальную Европу. Подпись под соглашением поставили министры энергетики Израиля, Кипра и Греции Юваль Штайниц, Георгиос Лаккотрипис и Костис Хадзитакис. На церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Кипра Никос Анастасиадис и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.
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"Подписание соглашения по проекту газопровода EastMed — новый пример бессмысленных шагов, которые пытаются игнорировать нашу страну и Северный Кипр в регионе. Ни один проект, который игнорирует Турцию, имеющую самую протяженную береговую линию в Восточном Средиземноморье, и турок-киприотов, которые имеют равные права на природные ресурсы острова Кипр, не будет успешным", — говорится в заявлении Аксоя.
В заявлении отмечается, что Турция является "наиболее экономичным и безопасным маршрутом для транспортировки природных ресурсов Восточного Средиземноморья на рынки в Европе".
"Несмотря на это, закрытие дверей сотрудничества как для нас, так и для турок-киприотов на самом деле является явным признаком того, что некоторые страны преследуют порочные политические цели", — говорится в документе.
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