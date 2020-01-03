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Число заболевших пневмонией в китайском Ухане достигло 44 человек
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РИА Новости

Число заболевших пневмонией в китайском Ухане достигло 44 человек

12:32 03.01.2020 (обновлено: 12:36 03.01.2020)
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Пекине, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек, говорится сообщении местного комитета по делам здравоохранения.
Ранее 31 декабря власти сообщили о вспышке в Ухане пневмонии неизвестного происхождения. Сообщалось, что с начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, из них семь человек находились в крайне тяжелом состоянии.
"По состоянию на 3 января 2020 года, в общей сложности выявлено 44 случая заболевания пневмонией неизвестного происхождения, 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное", - говорится в распространённом заявлении комитета по делам здравоохранения города Ухань.
Все пациенты проходят изолированное лечение. Кроме того, медики взяли под наблюдение ещё 121 человека, которые имели тесный контакт с больными.
Капельницы
2 января, 08:43
В Гонконге женщина заболела после поездки в район вспышки пневмонии
Ранее группа экспертов из Государственного комитета во вопросам здравоохранения КНР 31 декабря прибыла в Ухань для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Проверка показала, что вспышка заболевания произошла на рынке морепродуктов. В настоящее время специалисты выясняют, какой это тип пневмонии, проводится изолированное лечение заболевших и дезинфекция местности. Тем временем в интернете распространились слухи о том, что это может быть SARS. Власти призвали население не паниковать, заверив, что даже в случае SARS в стране есть сформировавшаяся система профилактики и контроля этого заболевания.
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УханьКитайВ мире
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