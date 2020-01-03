Число заболевших пневмонией в китайском Ухане достигло 44 человек

ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек, говорится сообщении местного комитета по делам здравоохранения.

Ранее 31 декабря власти сообщили о вспышке в Ухане пневмонии неизвестного происхождения. Сообщалось, что с начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, из них семь человек находились в крайне тяжелом состоянии.

"По состоянию на 3 января 2020 года, в общей сложности выявлено 44 случая заболевания пневмонией неизвестного происхождения, 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное", - говорится в распространённом заявлении комитета по делам здравоохранения города Ухань.

Все пациенты проходят изолированное лечение. Кроме того, медики взяли под наблюдение ещё 121 человека, которые имели тесный контакт с больными.

Ранее группа экспертов из Государственного комитета во вопросам здравоохранения КНР 31 декабря прибыла в Ухань для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.