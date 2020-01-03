В Госдуме прокомментировали убийство Сулеймани

БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Убийство главы иранского спецподразделения "Кудс" Убийство главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани говорит о том, что США на Ближнем Востоке не борются с терроризмом, подобные действия резко обострят обстановку в регионе, заявил РИА Новости координатор группы Государственной думы РФ по связям с парламентом Сирии депутат Дмитрий Саблин

Убийство генерала Касема Сулеймани - еще одно доказательство того, что цель США на Ближнем Востоке совсем не борьба с терроризмом. Сулеймани внес большой вклад в победу над ИГИЛ* и другими террористическими группировками в Ираке и Сирии. США уже не удовлетворяются ролью мирового жандарма и примеряют на себя роль мирового палача",- сказал Саблин.

Российский политик подчеркнул, что подобные действия ничто иное, как беззаконное убийство, которое резко ухудшит обстановку в регионе, в том числе и в Сирии.

"Если президент США хочет собственной маленькой победоносной войны, ему стоит посмотреть на результаты предшественников в Ираке и Ливии", - добавил Саблин.

Депутат выразил слова соболезнования иранскому народу, родным и близким "умного, преданного своей стране, верного своему слову воина, погибшего на боевом посту".

Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей иранской революции Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".

В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.