Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T12:29+0300
https://ria.ru/20200103/1563089640.html
В Госдуме прокомментировали убийство Сулеймани
https://cdn24.img.ria.ru/images/155760/56/1557605624_0:267:2847:1868_1036x0_80_0_0_e257e35edd29d209737ebf4bd7efe1d9.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали убийство Сулеймани

12:29 03.01.2020
4248
© Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
© Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Саблин. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Убийство главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани говорит о том, что США на Ближнем Востоке не борются с терроризмом, подобные действия резко обострят обстановку в регионе, заявил РИА Новости координатор группы Государственной думы РФ по связям с парламентом Сирии депутат Дмитрий Саблин.
"Убийство генерала Касема Сулеймани - еще одно доказательство того, что цель США на Ближнем Востоке совсем не борьба с терроризмом. Сулеймани внес большой вклад в победу над ИГИЛ* и другими террористическими группировками в Ираке и Сирии. США уже не удовлетворяются ролью мирового жандарма и примеряют на себя роль мирового палача",- сказал Саблин.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 11:39
Регион ждет ответ Ирана на убийство Сулеймани, заявила эксперт
Российский политик подчеркнул, что подобные действия ничто иное, как беззаконное убийство, которое резко ухудшит обстановку в регионе, в том числе и в Сирии.
"Если президент США хочет собственной маленькой победоносной войны, ему стоит посмотреть на результаты предшественников в Ираке и Ливии", - добавил Саблин.
Депутат выразил слова соболезнования иранскому народу, родным и близким "умного, преданного своей стране, верного своему слову воина, погибшего на боевом посту".
Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей иранской революции Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Фрагмент автомобиля в котором погиб генерал Касема Сулеймани в результате обстрела американскими ракетами международного аэропорта Багдада
Вчера, 11:14
Премьер Ирака осудил убийство Сулеймани в Багдаде
4700122
Обсудить 1
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиГосдума РФДмитрий СаблинРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
МИД Франции прокомментировал ситуацию после убийства Сулеймани
Панорама Тегерана, Иран
В Иране назвали число американских баз "на расстоянии выстрела"
Вид Анкары
Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху прервал визит в Грецию после убийства Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Регион ждет ответ Ирана на убийство Сулеймани, заявила эксперт
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
В Госдуме считают, что американские спецслужбы "подставили" Трампа
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Есть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
Российские ученые придумали, как продлить срок хранения еды
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Ливанская "Хезболла" заявила о готовности продолжить дело Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
В Минобороны России прокомментировали убийство генерала Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Гибель Сулеймани чревата тяжелыми последствиями, заявили в МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
01:35Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
Лента новостейМолния