Тело генерала КСИР Сулеймани перевозят из Ирака в Иран

ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Тело погибшего в результате ударов США близ Багдада главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перевозят из Ирака в Иран, сообщила иранская государственная телекомпания IRIB.
"Тело мученика Сулеймани и других погибших мученической смертью в результате атаки США доставляют в Иран из аэропорта Багдада", - говорится в сообщении IRIB в Telegram-канале.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.