Нетаньяху прервал визит в Грецию после убийства Сулеймани

Ранее осведомленные должностных лица сообщили РИА Новости, что информация об изменении в планах Нетаньяху после ликвидации Сулеймани, не поступала.

"Да, верно", - ответили в канцелярии на вопрос о том, изменил ли Нетаньяху планы и возвращается ли он домой.