Нетаньяху прервал визит в Грецию после убийства Сулеймани

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается домой после ликвидации в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
Ранее осведомленные должностных лица сообщили РИА Новости, что информация об изменении в планах Нетаньяху после ликвидации Сулеймани, не поступала.
"Да, верно", - ответили в канцелярии на вопрос о том, изменил ли Нетаньяху планы и возвращается ли он домой.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.