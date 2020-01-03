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Нетаньяху прервал визит в Грецию после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Нетаньяху прервал визит в Грецию после убийства Сулеймани

12:19 03.01.2020 (обновлено: 20:08 03.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается домой после ликвидации в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
Ранее осведомленные должностных лица сообщили РИА Новости, что информация об изменении в планах Нетаньяху после ликвидации Сулеймани, не поступала.
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"Да, верно", - ответили в канцелярии на вопрос о том, изменил ли Нетаньяху планы и возвращается ли он домой.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБиньямин НетаньяхуИранСШАИзраильВ мире
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Уже упал, сегодня ночью. Тут в основном о этом и пишут.
3 января, 12:31
Йозеф Швейк
1100015
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