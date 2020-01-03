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При пожаре в Петербурге погибли два человека
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РИА Новости

При пожаре в Петербурге погибли два человека

12:18 03.01.2020 (обновлено: 12:25 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в четверг в результате пожара в многоэтажном доме в Кировском районе Петербурга, также тяжело пострадал ребенок девяти лет, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
"В результате пожара по адресу Ленинский проспект, 137, корпус 4, где горела обстановка на площади 3 квадратных метров, погибли мужчина и женщина. Ребенок девяти лет был отправлен в отделение реанимации", - сказал собеседник агентства.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Вчера, 00:59
В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
При тушении пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава.
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