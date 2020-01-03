При пожаре в Петербурге погибли два человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в четверг в результате пожара в многоэтажном доме в Кировском районе Петербурга, также тяжело пострадал ребенок девяти лет, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
"В результате пожара по адресу Ленинский проспект, 137, корпус 4, где горела обстановка на площади 3 квадратных метров, погибли мужчина и женщина. Ребенок девяти лет был отправлен в отделение реанимации", - сказал собеседник агентства.
При тушении пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава.