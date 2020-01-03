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Посольства Израиля перевели в состояние повышенной готовности
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РИА Новости

Посольства Израиля перевели в состояние повышенной готовности

12:15 03.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Посольства Израиля приведены "в состояние повышенной готовности" после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает издание "Джерузалем пост".
"Министерство иностранных дел и службы безопасности привели в состояние повышенной готовности посольства и консульства Израиля в мире в связи с опасением по поводу атак со стороны Ирана", - пишет издание. При этом издание не сообщает о посольствах в каких конкретно странах идёт речь.
В МИД Израиля РИА Новости заявили, что "не дают комментарии по мерам безопасности и по вопросам, связанным с безопасностью".
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 11:39
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Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
На этом фоне армия Израиля сообщила, что доступ на гору Хермон на границе с Сирией будет закрыт в пятницу израильскими властями после оценки ситуации в сфере безопасности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИзраильВ мире
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