Посольства Израиля перевели в состояние повышенной готовности

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Посольства Израиля приведены "в состояние повышенной готовности" после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Посольства Израиля приведены "в состояние повышенной готовности" после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани , сообщает издание "Джерузалем пост"

"Министерство иностранных дел и службы безопасности привели в состояние повышенной готовности посольства и консульства Израиля в мире в связи с опасением по поводу атак со стороны Ирана", - пишет издание. При этом издание не сообщает о посольствах в каких конкретно странах идёт речь.

В МИД Израиля РИА Новости заявили, что "не дают комментарии по мерам безопасности и по вопросам, связанным с безопасностью".

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.