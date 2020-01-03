Интерес к российским "зеленым" продуктам растет, заявили в Совфеде

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия имеет хороший потенциал развития производства органической и биопродукции и ее экспорта, можно ожидать серьезного роста таких поставок за рубеж, поскольку интерес к российской органике растет во всем мире, убежден сенатор Россия имеет хороший потенциал развития производства органической и биопродукции и ее экспорта, можно ожидать серьезного роста таких поставок за рубеж, поскольку интерес к российской органике растет во всем мире, убежден сенатор Максим Кавджарадзе

"Развитие "зеленого" бренда отечественной продукции не только имеет прекрасные перспективы развития сельского хозяйства, но и станет гарантией высокого качества на внутреннем и внешнем рынках с использованием только безопасных для человека и экологии технологий", - сказал Кавджарадзе РИА Новости.

Он напомнил, что "зеленые" товары - это растительная и животная продукция, которая пригодна для здорового питания и произведена без ущерба для экологии. Изготовители такой продукции стараются сохранять чистоту своих товаров по всей технологической цепочке производства, например, переходом на натуральные лекарства в случае болезни животных, а также на естественные средства борьбы с вредителями при выращивании растений, отметил парламентарий.

"По данным швейцарского Института органического сельского хозяйства, этот сектор рынка развивается ускоренными темпами: если в 2000 году мировой объем рынка органически чистых продуктов питания составлял 18 миллиардов евро, то в 2017 году - уже 90 миллиардов. По прогнозам, к 2025 году объем потребления органических продуктов в мире составит 195,8 миллиардов евро", - сообщил сенатор.

По его словам, объем российского рынка "органики" пока составляет 160 миллионов евро или лишь 0,2% мирового рынка. "Но уже в прошлом году поставки за рубеж отечественной сельскохозяйственной продукции выросли почти на 20%, и такие темпы роста экспорта ожидаются и в ближайшие годы", - заявил Кавджарадзе.

Интерес к российской сертифицированной органической продукции связан с тем, пояснил сенатор, что мировой рынок органической продукции стабильно растет на 5-15% ежегодно на протяжении последних 10 лет, а количество сертифицированных для ее производства земель в мире увеличивается незначительно.

"В России же, по данным Минсельхоза, насчитывается 37 миллионов гектаров пахотных земель, выведенных из оборота, которые свыше пяти лет не получали удобрений и поэтому пригодны для выращивания органики. Примерно столько же имеется во всех других странах мира", - сказал Кавджарадзе.

Экологически чистая продукция из России уже пользуется большим спросом на зарубежных рынках, в частности, Азии, Ближнего Востока и Европы, сообщил парламентарий. В настоящее время Союз органического земледелия совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития России исследует экспортные возможности российской органической продукции, в 20 крупнейших стран потребителей органики уже направлены запросы, сказал он.

"Это тот случай, когда выгоды от развития высокотехнологического производства для всей страны очевидны: наличие новых высокотехнологичных точек роста во многих сельских районах России, кардинальное решение проблемы создания современной собственной кормовой базы животноводства, мощный импульс развития современных направлений пищевой промышленности, мощное импортозамещение, генерирование значительной экспортной выручки от продукции, имеющей устойчивый перспективный спрос", - заявил Кавджарадзе.

Он напомнил, что с 2020 года вступает в силу федеральный закон об органическом сельском хозяйстве, призванный установить рамки регулирования этой сферы. Документ дает четкое определение понятию "органическая продукция" и формулирует основные требования к ней, в числе которых обособленное производство, запрет на применение агрохимикатов и пестицидов, химических удобрений, различных стимуляторов роста животных. При производстве конечной продукции нельзя использовать усилители вкуса и искусственные заменители и консерванты. После вступления закона в силу будет создан единый знак органической продукции, а также государственный реестр ее производителей, отметил сенатор.