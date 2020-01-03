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Варшава увидела "руку Кремля" в споре Польши с ЕС о судебной реформе
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РИА Новости

Варшава увидела "руку Кремля" в споре Польши с ЕС о судебной реформе

12:06 03.01.2020 (обновлено: 13:00 03.01.2020)
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© Depositphotos / rognarВаршава
Варшава
© Depositphotos / rognar
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы. Об этом он заявил в эфире Польского радио.
Он отметил, что из-за этого президентский дворец просит спикера сената Томаша Гродского отменить визит в Брюссель.
По словам Щерского, он согласен с оппозицией, которая утверждает, что целью президента России якобы является "изоляция, разрушение имиджа Польши за рубежом, особенно на Западе".
"Поэтому я хочу сказать, что выражаю твердое ожидание, что спикер Гродский отменит свой визит в Брюссель", — подчеркнул он, отметив, что это "очень четкое ожидание" со стороны президента Польши.
Гродский намеревается на днях встретиться в Брюсселе с заместителем главы Европейской комиссии Верой Юровой. Ожидается, что речь пойдет о проблемах реформы польской судебной системы.
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Судебная реформа в Польше

В последние годы польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. При этом многие наблюдатели в стране и за ее пределами считают, что таким образом правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается подчинить себе судебную систему и ограничить ее независимость.
Так, Еврокомиссия полагает, что 13 законов нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. Например, закон "О верховном суде" дает президенту право продлевать мандат судей после достижения ими 65 лет. ЕК считает, что это нарушает положения договора ЕС, и обратилась в суд Евросоюза с требованием временно приостановить действие польской реформы. В декабре 2018 года суд принял такое решение.
В июле 2019-го Еврокомиссия дала Варшаве два месяца на то, чтобы привести положения судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС. В польском Верховном суде отмечали, что это может привести к тому, что Польше придется покинуть Европейский союз.
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ЕК дала Польше два месяца для исправления нарушений в судебной реформе
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Томаш ГродскийКшиштоф ЩерскийЕврокомиссияЕвросоюзПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Цитата: "изоляция, разрушение имиджа Польши за рубежом, особенно на Западе" - Еще одни "весь Мир с нами"! - США не весь Мир, Польша не пуп Земли.
3 января, 12:16
Erkin Chokiev
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