Варшава увидела "руку Кремля" в споре Польши с ЕС о судебной реформе

ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Шеф канцелярии президента Польши Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы. Об этом он заявил в эфире Польского радио

Он отметил, что из-за этого президентский дворец просит спикера сената Томаша Гродского отменить визит в Брюссель.

По словам Щерского, он согласен с оппозицией, которая утверждает, что целью президента России якобы является "изоляция, разрушение имиджа Польши за рубежом, особенно на Западе".

"Поэтому я хочу сказать, что выражаю твердое ожидание, что спикер Гродский отменит свой визит в Брюссель", — подчеркнул он, отметив, что это "очень четкое ожидание" со стороны президента Польши.

Гродский намеревается на днях встретиться в Брюсселе с заместителем главы Европейской комиссии Верой Юровой. Ожидается, что речь пойдет о проблемах реформы польской судебной системы.

Судебная реформа в Польше

В последние годы польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. При этом многие наблюдатели в стране и за ее пределами считают, что таким образом правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается подчинить себе судебную систему и ограничить ее независимость.

Так, Еврокомиссия полагает, что 13 законов нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. Например, закон "О верховном суде" дает президенту право продлевать мандат судей после достижения ими 65 лет. ЕК считает, что это нарушает положения договора ЕС, и обратилась в суд Евросоюза с требованием временно приостановить действие польской реформы. В декабре 2018 года суд принял такое решение.