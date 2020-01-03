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Ливанская "Хезболла" заявила о готовности продолжить дело Сулеймани
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РИА Новости

Ливанская "Хезболла" заявила о готовности продолжить дело Сулеймани

11:59 03.01.2020
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© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Сторонники "Хезболлы" будут непрерывно работать над достижением целей, над которыми работал убитый в Багдаде глава иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани, заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насралла.
"Мы те, кто остались после него. Поэтому мы продолжим его путь и будем работать днем и ночью для достижения его целей. Мы поднимем его знамя на всех площадях и полях сражений", - сказал Насралла.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 11:39
Регион ждет ответ Ирана на убийство Сулеймани, заявила эксперт
Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января в аэропорту иракской столицы. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиХезболлаЛиванВ мире
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