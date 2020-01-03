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МИД Франции прокомментировал ситуацию после убийства Сулеймани
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РИА Новости

МИД Франции прокомментировал ситуацию после убийства Сулеймани

11:56 03.01.2020 (обновлено: 12:12 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США стала следствием и свидетельством продолжающейся в регионе эскалации, приоритетом Франции является деэскалация и стабильность, власти страны будут контактировать с зарубежными партнерами в связи с ситуацией, заявила в пятницу госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален.
"Это является следствием эскалации, которая продолжается в последние месяцы. Для нас на данный момент приоритетом является стабильность в регионе. Необходимо, чтобы были созданы условия, которые позволят гарантировать стабильность в регионе", - сказала госсекретарь в эфире радиостанции RTL.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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Она отметила, что "в ближайшие часы руководители государства (глава МИД, президент страны) осуществят контакты со всеми партнерами, со всеми акторами региона", но также и за пределами региона.
"Есть немало последствий - для мира в этом достаточно нестабильном регионе, для международной коалиции против ИГ*, ... для ядерного распространения", - пояснила госсекретарь важность переговоров между сторонами.
По ее словам, "военная эскалация всегда несёт риск" прямой войны. "Все усилия, которые Франция прикладывает на всех площадках планеты, направлены на создание мира и условий для стабильности. Очевидно, когда происходят такие ситуации (как в Ираке), что эскалация полным ходом, и мы прежде всего хотим деэскалации и стабильности", - подчеркнула де Моншален.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Амели де МоншаленГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД Франции‎ФранцияИранСШАВ мире
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