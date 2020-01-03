При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 05:34 в деревне Борисовке на улице Полевой загорелся частный жилой дом. При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела четырех погибших, из них двое детей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составила 101 квадратный метр. Обстоятельства пожара и личности погибших выясняются.