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При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
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РИА Новости

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

11:48 03.01.2020 (обновлено: 16:35 03.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 05:34 в деревне Борисовке на улице Полевой загорелся частный жилой дом. При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела четырех погибших, из них двое детей", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, общая площадь возгорания составила 101 квадратный метр. Обстоятельства пожара и личности погибших выясняются.
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