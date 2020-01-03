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В Иране назвали число американских баз "на расстоянии выстрела"
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РИА Новости

В Иране назвали число американских баз "на расстоянии выстрела"

11:46 03.01.2020
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Тридцать шесть баз США находятся в зоне досягаемости Ирана, заявил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
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Вчера, 10:51
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"Если американцы возьмут на прицел наши силы в других странах региона, для нас будет еще проще и легче взять на мушку американцев", - цитирует агентство Mehr слова депутата.
Он добавил, что "на расстоянии выстрела" находятся 36 американских баз, ближайшая из которых находится в Бахрейне.
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Обсудить 6
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиАли ХаменеиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
"на расстоянии выстрела" находятся 36 американских баз, ближайшая из которых находится в Бахрейне - и это рассуждения эксклюзивного депутата. А понимать, что на мушке американцев и израильтян находится весь Иран он не может сообразить? Лучше бы не лезли в соседние страны, заботились об уровне жизни своего населения, не баламутили регион, и нам не до новых сотен тысяч беженцев.
3 января, 11:58
YNYunis Nassibli
36000220
Дурость несусветная от бессилия.
3 января, 11:59
николай агнин
1900028
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