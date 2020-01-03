В Иране назвали число американских баз "на расстоянии выстрела"

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
"Если американцы возьмут на прицел наши силы в других странах региона, для нас будет еще проще и легче взять на мушку американцев", - цитирует агентство Mehr слова депутата.
Он добавил, что "на расстоянии выстрела" находятся 36 американских баз, ближайшая из которых находится в Бахрейне.