Регион ждет ответ Ирана на убийство Сулеймани, заявила эксперт

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Ликвидация иранского генерала Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани стала самой драматической операцией на Ближнем Востоке за последние годы, действия Ирана предсказать трудно, но последствия могут быть непоправимы, заявила РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.

"Это, однозначно, самая громкая, самая драматическая ликвидация на Ближнем Востоке, я думаю, если взять последние даже 10-15 лет. Это не ликвидация (Усамы) бен Ладена, не Абу Бакра аль-Багдади, не идет ни в какое сравнение, ведь за ними не стояла страна. В этом принципиальная разница. И в тех случаях тоже ждали реакции, всплеска террористической деятельности, но ведь сейчас речь идет о достаточно мощной стране с огромным арсеналом, которая может нанести удары", - сказала Светлова.

По ее словам, теоретически удары могут быть нанесены и по американским базам, "но гораздо более вероятно, что удары придутся по союзникам США". "Это прежде всего очень уязвимая Саудовская Аравия, это Объединенные Арабские Эмираты и это Израиль. Этим объясняется, конечно же, то, что с утра уже приведены в состояние полной боевой готовности воинские службы Израиля, закрыт горнолыжный курорт на горе Хермон, по которой уже не раз пытались совершать удары с сирийской стороны", - сказала она.

По словам эксперта, "понятно, что ближайшие недели - это не ограничится днями – здесь, в регионе, все будут ожидать реакции Ирана".