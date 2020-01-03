Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T11:38+0300
https://ria.ru/20200103/1563088416.html
МЧС рассказало, как выжить, провалившись под лед
https://cdn21.img.ria.ru/images/154977/27/1549772710_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6707fa7eebcfcfdd108903397d7954dd.jpg
РИА Новости

МЧС рассказало, как выжить, провалившись под лед

11:38 03.01.2020
1066
© Максим БлиновЛед на реке
Лед на реке
© Максим Блинов
Лед на реке. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. При провале под лед ни в коем случае нельзя поддаваться панике и делать резкие движения, в первую очередь надо постараться стабилизировать дыхание, советуют в МЧС.
Чтобы сразу не погрузиться с головой в ледяную воду, необходимо раскинуть руки, зацепиться за корму льда и перебраться к тому краю, где течение не увлечет под лед. После этого, не делая резких движений, надо забросить на лед одну ногу, а затем и другую. Если лед выдержал, следует медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность, советуют спасатели.
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
1 января, 15:13
В МЧС рассказали, как не сгореть в праздники от неисправной печи
Избежать провала под лед позволит соблюдение правил личной безопасности. Нельзя, например, выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Еще одна из самых частых причин трагедий на водоемах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения.
В таком состоянии люди становятся беспомощными, у них притупляется чувство самосохранения, замедляются реакции, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию, резюмирует в ведомстве.
1500124
Обсудить 0
МЧС РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Джакарта
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Прохожие в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
В России изменились правила обращения с животными
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Крыса с крысятами
Психологи объяснили, почему люди боятся крыс
Панорама Тегерана, Иран
В Иране назвали число американских баз "на расстоянии выстрела"
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Сейсмограф. Архивное фото
На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 5,5
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
МИД Франции прокомментировал ситуацию после убийства Сулеймани
Вид Анкары
Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed
Семейные отношения
Названы российские города, в которых чаще всего ругаются матом
Пожарные в Германии
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
01:35Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
Лента новостейМолния