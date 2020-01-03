МЧС рассказало, как выжить, провалившись под лед

Чтобы сразу не погрузиться с головой в ледяную воду, необходимо раскинуть руки, зацепиться за корму льда и перебраться к тому краю, где течение не увлечет под лед. После этого, не делая резких движений, надо забросить на лед одну ногу, а затем и другую. Если лед выдержал, следует медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность, советуют спасатели.