МЧС рассказало, как выжить, провалившись под лед

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. При провале под лед ни в коем случае нельзя поддаваться панике и делать резкие движения, в первую очередь надо постараться стабилизировать дыхание, советуют в МЧС.
Чтобы сразу не погрузиться с головой в ледяную воду, необходимо раскинуть руки, зацепиться за корму льда и перебраться к тому краю, где течение не увлечет под лед. После этого, не делая резких движений, надо забросить на лед одну ногу, а затем и другую. Если лед выдержал, следует медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность, советуют спасатели.
Избежать провала под лед позволит соблюдение правил личной безопасности. Нельзя, например, выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Еще одна из самых частых причин трагедий на водоемах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения.
В таком состоянии люди становятся беспомощными, у них притупляется чувство самосохранения, замедляются реакции, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию, резюмирует в ведомстве.