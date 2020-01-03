Опубликовано видео "самолетных" учений Ка-27 в Черном море

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".
Экипажи совершили около 20 маневров. При этом они сажали машины на движущееся судно.
Как отметила корреспондент телеканала, этот способ посадки пилоты между собой называют "самолетным". При таком варианте вертолет снижается, параллельно догоняя площадку.
Тренировки также провели и корабельные расчеты, обеспечивающие полеты Ка-27.
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