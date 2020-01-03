Названы российские города, в которых чаще всего ругаются матом

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Финансовый университет при правительстве России назвал города, где чаще всего ругаются матом, пишет "Российская газета".
Исследование проводилось в населенных пунктах, где проживает более 250 тысяч человек. В ходе опроса выяснилось, что"часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.
Так, подобная лексика наиболее часто встречается во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.
Реже всего нецензурно выражаются жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.
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