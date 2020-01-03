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Названы российские города, в которых чаще всего ругаются матом
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РИА Новости

Названы российские города, в которых чаще всего ругаются матом

11:32 03.01.2020 (обновлено: 13:49 03.01.2020)
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© Fotolia / WavebreakMediaMicroСемейные отношения
Семейные отношения
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Финансовый университет при правительстве России назвал города, где чаще всего ругаются матом, пишет "Российская газета".
Исследование проводилось в населенных пунктах, где проживает более 250 тысяч человек. В ходе опроса выяснилось, что"часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.
Так, подобная лексика наиболее часто встречается во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.
Реже всего нецензурно выражаются жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.
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Общество
Популярные комментарии
Вот теперь и понятно почему у нас финансами плохо! Если финансовый институт больше интересует, где чаще ругаются матом, то понятно, что им не до финансов!
3 января, 12:32
ahanatol hristenko
7440005
Думал реже всего ругаются в городах Северного Кавказа. По моему это исследование - полная "лажа".
3 января, 12:50
валера удовиченко
4370119
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