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https://ria.ru/20200103/1563088207.html
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
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РИА Новости

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

11:30 03.01.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoЮлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, перед слушанием в суде
Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, перед слушанием в суде
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, перед слушанием в суде. Архивное фото
КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
"В Киеве провели следственный эксперимент с подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко. Эксперимент проводили с участием криминалистов, сотрудников правоохранительных органов. Этим следственным действием хотели проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая была изображена в видеоматериалах следователей", - говорится в сообщении.
Юлия Кузьменко
24 декабря 2019, 17:55
Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета
Адвокат подозреваемой Владислав Добош сообщил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, "поскольку на видео материалов дела показано, что шли два человека".
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - врач Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Здание Генеральной прокуратуры Украины
20 декабря 2019, 20:40
В деле об убийстве Шеремета обновили группу прокуроров
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Убийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковМВД УкраиныУкраинаВ мире
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