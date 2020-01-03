В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, перед слушанием в суде. Архивное фото

Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, перед слушанием в суде

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

"В Киеве провели следственный эксперимент с подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко. Эксперимент проводили с участием криминалистов, сотрудников правоохранительных органов. Этим следственным действием хотели проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая была изображена в видеоматериалах следователей", - говорится в сообщении.

Адвокат подозреваемой Владислав Добош сообщил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, "поскольку на видео материалов дела показано, что шли два человека".

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - врач Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.