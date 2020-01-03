Аналитики подсчитали, что поход в театр обходится в три тысячи рублей

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости/Прайм. Средний чек одного похода в театр в России за год вырос на 1,5% - до 2965 рублей, говорится в исследовании одного из крупных банков, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики кредитной организации изучили операции по дебетовым картам, совершенным клиентами банка в категории "театр" в 2019 и 2018 году. Проанализированы сумма, количество операций и средние чеки в зависимости от пола, возраста, географии и месяцев года.

"Средний чек покупки в категории "театр" в 2019 году практически не изменился и составил 2965 рублей против 2921 рубля годом ранее. Статистика банка показала, что самое большое количество билетов в театр в 2019 году купили женщины. Так, на их долю пришлось 58% от всех операций по дебетовым картам, тогда как на мужчин – 42%", - подсчитали аналитики.

Авторы исследования выяснили, что молодежь меньше других ходит в театр, но больше всех тратит. Так, на клиентов 21-29 лет приходится лишь 10% от суммы всех операций в категории "театр", а на клиентов младше 20 лет и вовсе меньше 1%. При этом самый высокий средний "театральный" чек, 5135 рублей, был у самых молодых держателей карт – младше 20 лет.

"Это объяснимо тем, что представители данного поколения чаще выбирают походы на дорогостоящие театрализованные шоу, постановки мирового уровня. На втором месте – клиенты 40-49 лет (3264 рубля), на третьем – 30-39 лет (3076 рублей)", - пояснили авторы.