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Культура
2020-01-03T11:56+0300
https://ria.ru/20200103/1563088050.html
Аналитики подсчитали, что поход в театр обходится в три тысячи рублей
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РИА Новости

Аналитики подсчитали, что поход в театр обходится в три тысячи рублей

11:56 03.01.2020
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкАкция под названием "В театр за 10 рублей"
Акция под названием В театр за 10 рублей
© РИА Новости / Вадим Жернов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости/Прайм. Средний чек одного похода в театр в России за год вырос на 1,5% - до 2965 рублей, говорится в исследовании одного из крупных банков, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики кредитной организации изучили операции по дебетовым картам, совершенным клиентами банка в категории "театр" в 2019 и 2018 году. Проанализированы сумма, количество операций и средние чеки в зависимости от пола, возраста, географии и месяцев года.
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"Средний чек покупки в категории "театр" в 2019 году практически не изменился и составил 2965 рублей против 2921 рубля годом ранее. Статистика банка показала, что самое большое количество билетов в театр в 2019 году купили женщины. Так, на их долю пришлось 58% от всех операций по дебетовым картам, тогда как на мужчин – 42%", - подсчитали аналитики.
Авторы исследования выяснили, что молодежь меньше других ходит в театр, но больше всех тратит. Так, на клиентов 21-29 лет приходится лишь 10% от суммы всех операций в категории "театр", а на клиентов младше 20 лет и вовсе меньше 1%. При этом самый высокий средний "театральный" чек, 5135 рублей, был у самых молодых держателей карт – младше 20 лет.
"Это объяснимо тем, что представители данного поколения чаще выбирают походы на дорогостоящие театрализованные шоу, постановки мирового уровня. На втором месте – клиенты 40-49 лет (3264 рубля), на третьем – 30-39 лет (3076 рублей)", - пояснили авторы.
В театр же по традиции идут люди более старшего поколения. Так, по сумме и количеству операций здесь лидируют клиенты в возрасте 30-39 лет (35% и 34% соответственно). На втором месте – держатели карт в возрасте 50 лет и старше (29% по сумме и 29% по количеству покупок), а на третьем – категория 40-49 лет (25% по сумме и 22% по количеству покупок).
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