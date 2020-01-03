В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб, погиб человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Водитель погиб, три человека получили травмы при столкновении маршрутного автобуса со столбом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло около 8:00 в пятницу в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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"По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса, двигаясь по Мызинскому мосту в нижнюю часть города, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате пострадали четыре человека, в том числе один человек — водитель маршрутного автобуса — погиб на месте ДТП. Трое мужчин обратились за медицинской помощью и после осмотра врачами были отпущены", — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники ОВД работают на месте ЧП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.