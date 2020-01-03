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В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб, погиб человек
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб, погиб человек

11:15 03.01.2020 (обновлено: 14:30 03.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Водитель погиб, три человека получили травмы при столкновении маршрутного автобуса со столбом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло около 8:00 в пятницу в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Автомобиль скорой помощи
28 декабря 2019, 07:25
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"По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса, двигаясь по Мызинскому мосту в нижнюю часть города, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате пострадали четыре человека, в том числе один человек — водитель маршрутного автобуса — погиб на месте ДТП. Трое мужчин обратились за медицинской помощью и после осмотра врачами были отпущены", — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники ОВД работают на месте ЧП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Нижний НовгородПроисшествия
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