В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб, погиб человек

"По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса, двигаясь по Мызинскому мосту в нижнюю часть города, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате пострадали четыре человека, в том числе один человек — водитель маршрутного автобуса — погиб на месте ДТП. Трое мужчин обратились за медицинской помощью и после осмотра врачами были отпущены", — говорится в сообщении ведомства.