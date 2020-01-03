Премьер Ирака осудил убийство Сулеймани в Багдаде

ДАМАСК, 3 янв - РИА Новости. Глава переходного правительства Ирака Глава переходного правительства Ирака Адель Абд аль-Махди в пятницу осудил американские авиаудары по Багдаду, в результате которых погиб глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани , и назвал его нарушением условий присутствия американских войск.

При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения КСИР Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.

"Жестко осуждаем действия американской администрации по убийству Сулеймани и Мухандиса... Подобные операции по ликвидации командиров из Ирака и других братских стран являются грубым нарушением суверенитета Ирака", - говорится в полученном РИА Новости заявлении аль-Махди.

Он отметил, что действия США "поджигают фитиль разрушительной войны в регионе", и созвал внеочередное заседание правительства для выработки позиции относительно инцидента.

"Это грубое нарушение условий присутствия американских войск в Ираке: их роль ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой с "Исламским государством"* в составе коалиции", - заявил аль-Махди.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.