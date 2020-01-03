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В Белоруссии произошел пожар на нефтяной скважине
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РИА Новости

В Белоруссии произошел пожар на нефтяной скважине

11:13 03.01.2020
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© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Белорусские спасатели ликвидировали пожар на неэксплуатируемой нефтяной скважине, никто не пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС республики.
По ее данным, в четверг вечером в МЧС поступило сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине №37 Некрасовского месторождения гособъединения "Белоруснефть" возле деревни Яновка Речицкого района. В пресс-службе уточнили, что скважина "не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения".
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Согласно сообщению, загорание оперативно было ликвидировано. "Работниками МЧС проводились работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного загорания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В пятницу на скважине запланировано проведение ремонтных работ. Причина загорания устанавливается.
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