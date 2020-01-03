В Белоруссии произошел пожар на нефтяной скважине

МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Белорусские спасатели ликвидировали пожар на неэксплуатируемой нефтяной скважине, никто не пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС республики.
По ее данным, в четверг вечером в МЧС поступило сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине №37 Некрасовского месторождения гособъединения "Белоруснефть" возле деревни Яновка Речицкого района. В пресс-службе уточнили, что скважина "не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения".
Согласно сообщению, загорание оперативно было ликвидировано. "Работниками МЧС проводились работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного загорания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В пятницу на скважине запланировано проведение ремонтных работ. Причина загорания устанавливается.