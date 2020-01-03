Прокуратура Кузбасса организовала проверку после видео из СИЗО

"В средствах массовой информации опубликовано видео о применении насилия к заключенным в СИЗО-4 Кемеровской области. Прокуратурой Кемеровской области в связи с публикациями организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей. По предварительным данным, события, которые показаны в сюжете, произошли в 2017 году в СИЗО-4", – говорится в сообщении.