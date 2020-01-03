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Прокуратура Кузбасса организовала проверку после видео из СИЗО
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РИА Новости

Прокуратура Кузбасса организовала проверку после видео из СИЗО

11:07 03.01.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 янв - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после публикации видео с применением силы к заключенным в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Ранее пресс-служба ГУ ФСИН по Кемеровской области сообщала, что опубликованное в сети видео правозащитным проектом Gulagu.net, на котором видно, как сотрудники ФСИН, выводя заключенных из камеры, бьют их руками по голове, относится к 2017 году, а по инциденту была проведена проверка, виновные наказаны.
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"В средствах массовой информации опубликовано видео о применении насилия к заключенным в СИЗО-4 Кемеровской области. Прокуратурой Кемеровской области в связи с публикациями организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей. По предварительным данным, события, которые показаны в сюжете, произошли в 2017 году в СИЗО-4", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, о результатах будет сообщено дополнительно.
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