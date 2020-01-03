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Иракский лидер шиитов призвал сторонников быть готовыми к защите Ирака
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РИА Новости

Иракский лидер шиитов призвал сторонников быть готовыми к защите Ирака

11:03 03.01.2020
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак
Участники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Khalid Mohammed
Участники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак
КАИР, 3 янв - РИА Новости. Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал своих сторонников защищать Ирак в свете последней эскалации в виде американских ударов близ Багдада.
При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.
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"Я как ответственный за иракское национальное сопротивление приказываю всем бойцам, в том числе "Армии имама Махди"..., быть полностью готовыми защищать Ирак", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Садра.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМуктада ас-СадрКасем СулейманиМинистерство обороны СШААли ХаменеиИракИранСШАВ мире
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