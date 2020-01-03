Иракский лидер шиитов призвал сторонников быть готовыми к защите Ирака

"Я как ответственный за иракское национальное сопротивление приказываю всем бойцам, в том числе "Армии имама Махди"..., быть полностью готовыми защищать Ирак", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Садра.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.