Власти Башкирии намерены создать точную копию Каповой пещеры

УФА, 3 янв – РИА Новости. Власти Власти Башкирии намерены построить историко-культурный комплекс "Шульган-Таш" для воссоздания точной копии Каповой пещеры и наскальных рисунков, чтобы уменьшить антропогенное воздействия на микроклимат пещеры и оригинальные изображения первобытных художников, сообщили в пресс-службе главы региона.

В ведомстве пояснили, что историко-культурный комплекс "Шульган-Таш" в Бурзянском районе Башкирии планируют открыть для посетителей в 2021 году, а проектирование экспозиций закончить к середине 2020 года.

"Площадь строящегося трёхэтажного комплекса составит более 4 тысяч "квадратов". На первом этаже будут размещены экспозиционные залы, на втором – детские комнаты, научные кабинеты и археологическо-биологическая лаборатория, на третьем – технические помещения. Проектом также предусмотрены уличная эстрада на 300 мест и искусственный водоём. Все эти новшества позволят создать здесь точную копию Каповой пещеры и знаменитых наскальных рисунков. Это даст возможность уменьшить антропогенное воздействия на микроклимат пещеры и оригинальные изображения", - говорится в сообщении пресс-службы.