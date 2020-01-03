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Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
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РИА Новости

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

10:51 03.01.2020 (обновлено: 12:35 03.01.2020)
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© AFP 2019Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
© AFP 2019
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана", — заявили в российском дипведомстве в ответ на вопрос РИА Новости.
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"Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", — подчеркнули в МИД.

Гибель Касема Сулеймани

Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это не "авантюрный шаг", это полный беспредел.
3 января, 10:54
Naum Vygodsky
2911102591801
мягко говоря данное "осуждение" на осуждение не тянет - и вашим, и нашим.
3 января, 11:09
Артем Окунев
213703031
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