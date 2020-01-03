Дамаск решительно осудил убийство Сулеймани

БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Сирийское руководство решительно осуждает убийство главы спецподразделения "Кудс" Сирийское руководство решительно осуждает убийство главы спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани силами США в Багдаде, сообщается в заявлении МИД Сирии.

"Сирия решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани, главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Иранской революции, и Абу Махди Мухандиса, заместителя главы "Аль-Хашед Аш-Шааби" Ирака", - цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА

Сирийское внешнеполитическое ведомство назвало подобные действия США принципом работы преступных бандформирований и призвало Вашингтон нести ответственность за дестабилизацию ситуации в Ираке.

"Сирия заявляет о полной солидарности с дружественным Ираком и Ираном", - сообщается в заявлении МИД.

Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашед Аш-Шааби".

В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.