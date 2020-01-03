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Дамаск решительно осудил убийство Сулеймани
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РИА Новости

Дамаск решительно осудил убийство Сулеймани

10:50 03.01.2020 (обновлено: 11:36 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Сирийское руководство решительно осуждает убийство главы спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани силами США в Багдаде, сообщается в заявлении МИД Сирии.
"Сирия решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани, главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Иранской революции, и Абу Махди Мухандиса, заместителя главы "Аль-Хашед Аш-Шааби" Ирака", - цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 10:07
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Сирийское внешнеполитическое ведомство назвало подобные действия США принципом работы преступных бандформирований и призвало Вашингтон нести ответственность за дестабилизацию ситуации в Ираке.
"Сирия заявляет о полной солидарности с дружественным Ираком и Ираном", - сообщается в заявлении МИД.
Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашед Аш-Шааби".
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиСирияВ мире
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