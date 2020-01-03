Российский МИД выразил соболезнования Ирану из-за убийства Сулеймани

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Москва выражает искренние соболезнования иранскому народу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США в Ираке, заявили в МИД РФ.
"Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", - заявили в российском дипведомстве.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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