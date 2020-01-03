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Рубль растет к доллару и евро в первый день торгов 2020 года
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РИА Новости

Рубль растет к доллару и евро в первый день торгов 2020 года

10:46 03.01.2020 (обновлено: 12:39 03.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российские рубли и доллары
Денежные купюры: российские рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российские рубли и доллары. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в первый день торгов 2020 года на фоне скачка стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, к 10:06 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек — до 61,85 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 69,1 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,9 процента (до 68,17 доллара за баррель) на фоне новостей об убийстве в Ираке иранского генерала Касима Сулеймани.
Сулеймани и еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, погибли при ракетном ударе, который США нанесли по аэропорту Багдада. Как заявили в Пентагоне, удар санкционировал президент Дональд Трамп.
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