Рубль растет к доллару и евро в первый день торгов 2020 года

Так, к 10:06 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек — до 61,85 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 69,1 рубля.

Сулеймани и еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, погибли при ракетном ударе, который США нанесли по аэропорту Багдада. Как заявили в Пентагоне, удар санкционировал президент Дональд Трамп.