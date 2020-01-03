Посол Украины: история не влияет на повестку отношений Киева и Варшавы

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Исторические вопросы остаются на повестке двусторонних отношений Исторические вопросы остаются на повестке двусторонних отношений Украины Польши , но уже не являются основными темами переговоров, считает украинский посол в Варшаве Андрей Дещица

Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии" (УПА)* в польском Грушовичи. Позднее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ. Кроме того, он предложил построить на границе государств памятник примирения.

"Хотя исторические вопросы остаются в повестке дня двусторонних отношений, но их сняли с топагенды (основной повестки – ред.). На это повлияло решение о снятии запрета на поисково-эксгумационные работы на Украине, что реализовано после визита президента Зеленского в Польшу", - заявил Дещица в интервью изданию "Укринформ"

По его словам, снятие запрета "разблокировало ведения диалога во многих других плоскостях и сняло напряжение, которое существовало в переговорах на официальном уровне". "До этого сложные исторические вопросы всегда было если не первыми, то одними из первых, которые обсуждались на официальных встречах. Сейчас ситуация изменилась", - отметил посол.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".