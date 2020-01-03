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Китай выступил против военной силы в международных отношениях
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РИА Новости

Китай выступил против военной силы в международных отношениях

10:40 03.01.2020 (обновлено: 11:05 03.01.2020)
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© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Китай выступает против использования военной силы в международных отношениях, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя операцию США в Ираке.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана, пообещав отомстить.
"Мы внимательно следим за этим инцидентом. Китайская сторона последовательно выступает против использования военной силы в международных отношениях", - заявил Гэн Шуан на брифинге.
Он подчеркнул, что все стороны должны уважать принципы Устава ООН и основополагающие принципы международных отношений.
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"Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Ирака, а также защищать мир и стабильность в Персидском заливе", - сказал Гэн Шуан.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая также призвал все стороны проявлять сдержанность в сложившейся ситуации.
"Мы призываем все вовлечённые стороны, в особенности США, сохранять сдержанность, чтобы не допустить эскалации напряженности", - подчеркнул Гэн Шуан.
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