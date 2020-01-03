"Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России

МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" подтверждает прекращение поставок нефти для белорусских НПЗ из РФ, их загрузка снижена до технологического минимума, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы концерна. Белорусский государственный концернподтверждает прекращение поставок нефти для белорусских НПЗ из РФ, их загрузка снижена до технологического минимума, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы концерна.

Ранее источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для НПЗ Белоруссии

"Загрузка обоих НПЗ снижена до технологического минимума", - сказал представитель пресс-службы концерна. Собеседник агентства подтвердил, что это связано с отсутствием поставок нефти из РФ для заводов.

"Сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов", - добавили в пресс-службе.

В концерне отметили, что проработка поставок нефти для белорусских НПЗ осуществляется "по различным направлениям, а не только из РФ". В настоящее время НПЗ работают на сформированных ранее запасах нефти.

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В понедельник-вторник, 30-31 декабря, президенты Белоруссии и России провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему.

Во вторник, 31 декабря, глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и РФ и заключить контракты на поставку нефти в страну "с целью обеспечения бесперебойной работы" двух НПЗ. Также Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни альтернативную поставку нефти в страну.

Двадцатого декабря по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Лукашенко заявлял, что Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, цены будут не выше уровня 2019 года. До этого был подписан баланс поставок российской нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллиона тонн.