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"Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России
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РИА Новости

"Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России

10:38 03.01.2020 (обновлено: 11:11 03.01.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" подтверждает прекращение поставок нефти для белорусских НПЗ из РФ, их загрузка снижена до технологического минимума, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы концерна.
Ранее источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для НПЗ Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 29 декабря 2018
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"Загрузка обоих НПЗ снижена до технологического минимума", - сказал представитель пресс-службы концерна. Собеседник агентства подтвердил, что это связано с отсутствием поставок нефти из РФ для заводов.
"Сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов", - добавили в пресс-службе.
В концерне отметили, что проработка поставок нефти для белорусских НПЗ осуществляется "по различным направлениям, а не только из РФ". В настоящее время НПЗ работают на сформированных ранее запасах нефти.
Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В понедельник-вторник, 30-31 декабря, президенты Белоруссии и России провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему.
Во вторник, 31 декабря, глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и РФ и заключить контракты на поставку нефти в страну "с целью обеспечения бесперебойной работы" двух НПЗ. Также Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни альтернативную поставку нефти в страну.
Двадцатого декабря по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Лукашенко заявлял, что Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, цены будут не выше уровня 2019 года. До этого был подписан баланс поставок российской нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллиона тонн.
При этом ранее Лукашенко говорил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может начать реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы магистрального нефтепровода "Дружба", по которым идет транзит российской нефти на Запад.
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелнефтехимБелоруссияРоссияЭкономика
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