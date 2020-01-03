Убийство Сулеймани ухудшит ситуацию в регионе, заявили в Госдуме

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков считает, что Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков считает, что убийство в Багдаде силами США иранского генерала Касема Сулеймани может резко ухудшить ситуацию в ближневосточном регионе, а за его пределами - усложнить.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.

"Убийство генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада резко ухудшит ситуацию в Ближневосточном регионе - и осложнит за его пределами. КС (Касем Сулеймани - ред.) не был каким-то там "полевым командиром" или "террористом", он - официальное лицо, командующий Аль Кудс (КСИР), генерал. От него зависела ситуация и в Ираке, и в Ливане, и в Сирии", - написал Примаков на своей странице в Facebook

Примаков отметил, что Сулеймани был опасным для Израиля и США. По мнению депутата, многие американские контртеррористические операции в Ираке были бы невозможны без координации с его людьми.