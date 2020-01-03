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Убийство Сулеймани ухудшит ситуацию в регионе, заявили в Госдуме
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РИА Новости

Убийство Сулеймани ухудшит ситуацию в регионе, заявили в Госдуме

10:36 03.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий, соучредитель неправительственной организации АНО “Русская гуманитарная миссия” Евгений Примаков
Журналист, телеведущий, соучредитель неправительственной организации АНО “Русская гуманитарная миссия” Евгений Примаков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Журналист, телеведущий, соучредитель неправительственной организации АНО “Русская гуманитарная миссия” Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков считает, что убийство в Багдаде силами США иранского генерала Касема Сулеймани может резко ухудшить ситуацию в ближневосточном регионе, а за его пределами - усложнить.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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"Убийство генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада резко ухудшит ситуацию в Ближневосточном регионе - и осложнит за его пределами. КС (Касем Сулеймани - ред.) не был каким-то там "полевым командиром" или "террористом", он - официальное лицо, командующий Аль Кудс (КСИР), генерал. От него зависела ситуация и в Ираке, и в Ливане, и в Сирии", - написал Примаков на своей странице в Facebook.
Примаков отметил, что Сулеймани был опасным для Израиля и США. По мнению депутата, многие американские контртеррористические операции в Ираке были бы невозможны без координации с его людьми.
"Иран явно будет отвечать - как? Где? В Багдаде осаждено посольство США, и уже была информация, что иракские спецслужбы настоятельно советовали американцам эвакуироваться как можно скорее — и это было ещё до убийства КС", - добавил Примаков.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиЕвгений Примаков (обозреватель)Касем СулейманиМинистерство обороны СШАГосдума РФАли ХаменеиИракРоссияИранСШАВ мире
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