В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

КРАСНОЯРСК, 3 янв - РИА Новости. Глава Козульского района в Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

По версии следствия, обвиняемый получил от местного бизнесмена 100 тысяч рублей, которые являлись частью взятки в 350 тысяч рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Козульского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия)... Следствие не исключает, что это не единственный эпизод его преступной деятельности и будут установлены новые факты. В настоящее время по ходатайству следствия в отношении главы района судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что материалы поступили из органов полиции региона. В СК отметили, что чиновник частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.