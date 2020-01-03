В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

КРАСНОЯРСК, 3 янв - РИА Новости. Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По версии следствия, обвиняемый получил от местного бизнесмена 100 тысяч рублей, которые являлись частью взятки в 350 тысяч рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Козульского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия)... Следствие не исключает, что это не единственный эпизод его преступной деятельности и будут установлены новые факты. В настоящее время по ходатайству следствия в отношении главы района судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что материалы поступили из органов полиции региона. В СК отметили, что чиновник частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.
Главой Козульского района является Федор Гардт – последний раз он был избран на пять лет летом 2015 года. В целом он занимал пост главы района с мая 2005 года, а с марта 2010 года избран главой и председателем местного совета депутатов.
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