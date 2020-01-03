Израиль закрыл доступ на гору Хермон на Голанах после гибели Сулеймани

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Доступ на гору Хермон на границе с Сирией будет закрыт в пятницу израильскими властями после оценки ситуации в сфере безопасности, сообщила пресс-служба израильской армии.

Ранее в пятницу пресс-служба министра обороны Израиля сообщила о созыве главой оборонного ведомстве экстренного совещания с главами спецслужб и армейским командованием после убийства главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани

"В свете сложившейся ситуации было решено, что гора Хермон не будет открыта для посетителей в пятницу. Никаких других дополнительных мер в сфере безопасности для жителей Голанских высот предприниматься не будет", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.