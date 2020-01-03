МЧС напомнило о правилах использования пиротехники

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Неправильное использование пиротехники может омрачить новогодние праздники, поэтому фейерверки нельзя запускать при сильном ветре и в состоянии опьянения, предупреждает МЧС России.
В ведомстве напоминают, что несчастные случаи при запуске пиротехники чаще всего происходят из-за нарушения мер безопасности, а также при использовании некачественной продукции. Поэтому покупать пиротехнику необходимо в тех магазинах, где продают только сертифицированные товары. Качество и безопасность изделий гарантируют сразу несколько факторов: наличие сертификата, инструкции по применению на русском языке, срока хранения и правил использования, а также сведений об адресах и телефонах производителей.
Перед применением пиротехники необходимо внимательно прочитать инструкцию, прежде всего потому, что фейерверки – огнеопасные изделия, требующие повышенного внимания при обращении с ними. Важно помнить, что при сильном ветре фейерверки запускать нельзя. Запрещено, кроме того, использование намокшей от дождя или мокрого снега пиротехники. Фейерверки также нельзя запускать на объектах торговли, транспортной инфраструктуры и в жилых зданиях.
Еще одно очень важное условие - запускать фейерверки можно только будучи трезвым. Поджигать фитиль надо на расстоянии вытянутой руки. Ни в коем случае нельзя зажигать фитиль, держа пиротехнику в руках перед собой или наклонившись над ней. Неприятности могут произойти, если неправильно определить, где верх или низ у изделия - в таком случае новогодние праздники придется встречать в ожоговом отделении или травматологии.
1 января, 10:58Новый год—2020В МЧС рассказали об опасности новогодних елок
МЧС также напоминают, что реализация пиротехнических изделий запрещена лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Для каждого вида фейерверков существует своя опасная зона, которая указана в инструкции, и любоваться пуском пиротехники лучше всего за ее пределами.
Хранить пиротехнику нужно в сухом месте вдали от огня или отопительных приборов. Ни в коем случае не стоит носить фейерверки в кармане или возить в автомобиле. А если изделия отсырели, то использовать их уже нельзя. Разбирать заряды категорически запрещается, резюмирует МЧС.