Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Белоруссии , сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.

"Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", — сказал он.

По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря. Тем не менее, добавил собеседник агентства, у Белоруссии пока есть запасы нефти и оба НПЗ работают в штатном режиме. Всего в Белоруссии два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО "Мозырский НПЗ") и Новополоцке (ОАО "Нафтан").

В пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили, что поставки прекращены, загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. При этом представитель концерна отметил, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов.

В "Транснефти", в свою очередь, сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", — сказал РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.

Транзит нефти через Белоруссию продолжается без всяких ограничений, добавил он.

Вопрос о нефти

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.

Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены. В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить альтернативные поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу "Дружба", для чего пригрозил "забрать у России две трубы".