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https://ria.ru/20200103/1563086307.html
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
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РИА Новости

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

10:03 03.01.2020 (обновлено: 15:16 03.01.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция "Несвижская" в Белоруссии
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.
"Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", — сказал он.
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По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря. Тем не менее, добавил собеседник агентства, у Белоруссии пока есть запасы нефти и оба НПЗ работают в штатном режиме. Всего в Белоруссии два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО "Мозырский НПЗ") и Новополоцке (ОАО "Нафтан").
В пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили, что поставки прекращены, загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. При этом представитель концерна отметил, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов.
В "Транснефти", в свою очередь, сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", — сказал РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
Транзит нефти через Белоруссию продолжается без всяких ограничений, добавил он.
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Вопрос о нефти

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены. В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить альтернативные поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу "Дружба", для чего пригрозил "забрать у России две трубы".
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренности не удалось, но диалог будет продолжен и апокалиптические сценарии рассматривать не стоит.
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке
1 августа 2019, 17:37
Россия согласовала доппоставку нефти в Белоруссию из-за ЧП с "Дружбой"
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БелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
России надоели халявщики.
3 января, 10:17
СВСергей Владимирович
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Что тут сказать. Плохо и даже очнь плохо. Видно Кремль решил, чтобы НАТО смотрело на него в бинокль
3 января, 10:12
Ю.Юрий .
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