В парламенте Крыма оценили возможность строительства новой ж/д ветки

Отправление поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым. Архивное фото

Отправление поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает строительство новой прямой железнодорожной ветки от Керчи к Симферополю не первоочередным проектом в настоящее время.

На сегодня железная дорога от Керчи к Симферополю проходит через город Джанкой, расположенный на севере Крыма . Большая часть ее одноколейная, а ветка от Керчи до Джанкоя не электрифицирована.

"Более актуальный вопрос электрификации существующей железной дороги от Керчи к Джанкою", - сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, движение транзитных поездов через Джанкой дает стимул для развития северной части полуострова.

"Движение поездов через Джанкой имеет важное значение с точки зрения социально-экономического развития северной части Крыма", - подчеркнул Константинов.