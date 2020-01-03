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Туризм
2020-01-03T10:03+0300
https://ria.ru/20200103/1563086263.html
В парламенте Крыма оценили возможность строительства новой ж/д ветки
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РИА Новости

В парламенте Крыма оценили возможность строительства новой ж/д ветки

10:01 03.01.2020 (обновлено: 10:03 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтправление поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым
Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Отправление поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает строительство новой прямой железнодорожной ветки от Керчи к Симферополю не первоочередным проектом в настоящее время.
На сегодня железная дорога от Керчи к Симферополю проходит через город Джанкой, расположенный на севере Крыма. Большая часть ее одноколейная, а ветка от Керчи до Джанкоя не электрифицирована.
"Более актуальный вопрос электрификации существующей железной дороги от Керчи к Джанкою", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, движение транзитных поездов через Джанкой дает стимул для развития северной части полуострова.
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"Движение поездов через Джанкой имеет важное значение с точки зрения социально-экономического развития северной части Крыма", - подчеркнул Константинов.
Движение поездов по железнодорожной части моста в Крым из Краснодарского края было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года. Мост в Крым - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмКрымский мостДжанкойВладимир КонстантиновКерчьКрымЭкономика
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