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https://ria.ru/20200103/1563086127.html
Страховщики рассказали о самых резонансных мошеннических схемах
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РИА Новости

Страховщики рассказали о самых резонансных мошеннических схемах

09:52 03.01.2020 (обновлено: 15:23 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница УМВД России
Сотрудница УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница УМВД России. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Страховое сообщество активно борется с мошенниками, которые пытаются нажиться на компаниях и потребителях, однако те вновь и вновь находят лазейки. Как и прежде, больным местом остается автострахование, где опрошенные РИА Новости страховщики смогли выявить разнообразные мошеннические махинации.
Как отметил партнер "Первой юридической сети" Павел Курлат, значительного изменения со страховым мошенничеством в 2019 году по сравнению с предыдущим не наблюдалось. "Если говорить про массовый сегмент, то по-прежнему самое больное место — это автострахование и Южный федеральный округ. Если оценивать нашу практику в корпоративном страховании, то наиболее частыми являются мошеннические действия при страховании грузов", — рассказал он агентству.
Подобную динамику на юге России подтверждает на основе своей статистики руководитель управления экономической безопасности Южного регионального центра "Альфастрахования" Виталий Мальцев.
"Количество выявленных сфальсифицированных случаев в общей массе убытков компании по ОСАГО и ДСАГО на юге России достигает 11 процентов. В других регионах страны эта доля составляет пять-семь процентов. Каждый год мошенники стараются использовать новые схемы для противозаконного обогащения. Например, в рамках полиса ОСАГО они начали заявлять наручные часы и другие вещи, стоимостью выше 400 тысяч рублей, вплоть до люстр", — сообщил он.
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Полет фантазии

Надо признать, что поразительная фантазия мошенников не зависит от региона их "работы". Компания "Согласие" нашла в Волгоградской области граждан, которые использовали похищенные данные невиновного человека, подделали его подпись и переложили на него убыток за ДТП. Благодаря этому эпизоду выяснилось, что они давно применяют такую схему, указывая в извещении людей, которые вообще не участвовали в аварии. В итоге страховщик подал заявление о возбуждении уголовного дела.
"Абсолют Страхование" раскрыло дело неудавшихся Бонни и Клайда. Клиентка заявила в компанию поджог автомобиля. Позже выяснилось, что поджог совершил бывший владелец машины. Далее удалось установить, что бывший владелец — это не кто иной, как бывший бойфренд клиентки, который купил этот автомобиль в кредит и не смог его погасить. А другой мошенник пытался заработать на компании, предоставив ей фото автомобиля, продающегося на Avito.
Семейные страсти нередко выходят страховщикам боком. В "Ренессанс страхование" поступило заявление об угоне у одного клиента сразу трех Hyundai Solaris на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. В результате проверки выяснилось, что никакого хищения автомобилей не было, а возник спор о разделе имущества. Якобы похищенные автомобили быстро нашлись.
Как поделились в "Либерти Страхование", обычно мошенничество действительно касается краж, но у компании произошел интересный случай, когда заявили обычное ДТП. Мошенник хотел получить возмещение в 11 миллионов рублей за груз разбитых автостекол, эпизод он подтвердил записями сразу с двух видеорегистраторов, но от натурального возмещения ущерба отказался. Выяснилось, что стекла не оригинальные, а дешевые реплики, которые стоили в 30 раз дешевле.
ERGO выявила группу мошенников, которые фальсифицировали угоны. Только у этой компании они пытались получить более 20 миллионов рублей за четыре авто премиум-класса. Схема была проста: покупка машин оформлялась на подставных лиц. Сами документы на автомобили были также поддельными и оформлялись в соответствии с данными автомобилей, которые давно ушли на экспорт за пределы России. Позже машины страховались и заявлялись в угон.
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В поисках наживы

Некоторые мошенники пытаются найти свою золотую жилу в страховании имущества. Клиент СК "МАКС" из Иркутска при страховании коттеджа на сумму почти десять миллионов рублей предоставил фото большого дома с отличной отделкой. Через три месяца он заявил полное уничтожение из-за пожара. Однако эксперты, проводившие расследование, увидели несоответствие остатков дома с изначальными фото. После разговора с председателем СНТ и соседями удалось получить настоящее фото дома, стоимость которого не превышала 300 тысяч рублей.
Подобные схемы отнюдь не редкость в практике страховщиков. "В 2019 году был раскрыт ряд типичных страховых мошенничеств, связанных с завышением стоимости застрахованного имущества, имитацией страхового случая по риску "Пожар". По всем выявленным инцидентам служба безопасности СК "Сбербанк страхование" направила материалы в правоохранительные органы", — рассказали РИА Новости в страховой "дочке" Сбербанка.
Становятся более распространенными и эпизоды мошенничества с полисами страхования от несчастного случая. Об одном из самых резонансных из них еще осенью рассказывал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. Врач курской больницы заключил за три дня 90 договоров страхования в 19 разных компаниях. Несчастный случай не преминул произойти, клиент получил травмы, а разбирательство по этому делу идет до сих пор.
Клиентка "Альфастрахования" из Оренбурга тоже пыталась заработать на полисе страхования от несчастного случая, хоть и в меньших масштабах. Она обратилась за выплатой в размере 750 тысяч рублей за якобы полученные при посещении бани ожоги. Во время расследования оказалось, что она обманывает сразу несколько страховщиков, дело было передано в суд.
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