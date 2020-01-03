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Глава "Русфинанс банка" рассказал, как часто россияне меняют машины
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РИА Новости

Глава "Русфинанс банка" рассказал, как часто россияне меняют машины

09:45 03.01.2020 (обновлено: 10:01 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобили Suzuki Jimny в дилерском центре "СИМ Suzuki" в Москве
Автомобили Suzuki Jimny в дилерском центре СИМ Suzuki в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские автолюбители покупают новую машину в среднем один раз в шесть лет, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления "Русфинанс банка" Сергей Озеров.
"Автолюбители в России в среднем меняют машину один раз в шесть лет", - сказал он.
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При этом банкир отметил, что праздники мало влияют на спрос со стороны россиян, решающими факторами для россиян являются запуск государственных программ поддержки и акции автопроизводителей или дилеров.
"Многие откладывают покупку автомобиля до момента возобновления действия госпрограмм льготного автокредитования, когда и реализуется накопленный спрос. Спрос также стимулируют маркетинговые акции от автопроизводителей, которые выводят на рынок новые модели или распродают складские запасы. Это может происходить на протяжении всего года", - указал Озеров.
По его словам, также на рост спроса оказывают влияние запланированные мероприятия, которые могут привести к росту цен. Так, в ноябре-декабре 2018 года россияне стали активно приобретать машины, чтобы успеть до повышения НДС до 20%. Банкир ожидает, что в 2020 году цены тоже вырастут - примерно на 5% - из-за инфляции и утилизационного сбора.
"Мы увидим дальнейший рост рынка автокредитования б/у, учитывая охлаждение спроса на рынке новых автомобилей. Кроме того, дилеры активно развивают этот сегмент, делают его более цивилизованным за счёт программы trade-in", - прогнозирует Озеров.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.
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