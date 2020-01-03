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В ЛНР неделю не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
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РИА Новости

В ЛНР неделю не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков

09:41 03.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений Народной милиции ЛНР
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Украинские силовики в течение недели не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 27 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 2 января 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
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