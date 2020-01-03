Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники в 2020 году

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Более 300 единиц бронетехники, в том числе новейшие танки Т-90М, поступят в Сухопутные войска РФ в 2020 году, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2020 году более 300 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что войска пополнятся танками Т-90М с гладкоствольным 125-миллиметровым "орудием-пусковой установкой", модернизированные танки Т-72Б3М, танки Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-3, а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.
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