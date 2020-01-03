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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
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РИА Новости

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

09:29 03.01.2020 (обновлено: 13:00 03.01.2020)
732287
© Fotolia / Nungning20Человек проверяет вес
Человек проверяет вес
© Fotolia / Nungning20
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
По его словам, необходимо следовать правилу "2+2+4": два дня человек должен совершать кардиотренировки умеренной интенсивности, в другие два — силовые тренировки малой интенсивности, а также правильно питаться в течение этих четырех дней.
Уточняется, что в качестве кардиотренировок подойдут нордическая ходьба, бег трусцой, плавание или велосипед, а силовые тренировки можно выполнять в домашних условиях.
Согласно данной схеме, другие три дня недели можно отдохнуть от физических нагрузок и отказаться от строгих ограничений в еде.
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Михаэль ДешпегельОбщество
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