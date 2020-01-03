Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.

По его словам, необходимо следовать правилу "2+2+4": два дня человек должен совершать кардиотренировки умеренной интенсивности, в другие два — силовые тренировки малой интенсивности, а также правильно питаться в течение этих четырех дней.

Уточняется, что в качестве кардиотренировок подойдут нордическая ходьба, бег трусцой, плавание или велосипед, а силовые тренировки можно выполнять в домашних условиях.